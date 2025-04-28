В День Победы в Орле выступит Феликс Царикати

Об этом стало известно на совещании у орловского губернатора.

Оно проходит в областной администрации в эти минуты.

Царикати – Заслуженный артист России, исполнитель ряда популярных песен. Жители Орла знают его по выступлению на последнем Дне города. Тогда сообщалось, что стоимость его концертов начинается от 700 тысяч рублей.

Как оказалось, он же выступит для орловцев и в юбилейный День Победы. Ожидается, что концерт состоится непосредственно 9 мая на площади Ленина.

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ИА «Орелград»