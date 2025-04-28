Орел получит почти 10 миллиардов из других бюджетов

Орловские парламентарии внесли поправки в решение о бюджете.

Орловский городской Совет народных депутатов по инициативе администрации города Орла внес очередную правку в решение о бюджете областной столицы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Соответствующий проект на обсуждение депутатов ранее внес мэр города Орла. Предложение было принято, и основные характеристики главного финансового документа города изменились. Теперь выглядят они так.

Общий объем доходов бюджета города Орла на 2025 год запланирован в сумме 13,958 миллиарда рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет 9,946 миллиарда рублей. То есть в этом году примерно три четверти своих доходов Орел получит за счет переводов из вышестоящих бюджетов, а самостоятельно заработает лишь около 4 миллиардов рублей.

Общий объем расходов бюджета города Орла, согласно внесенным изменениям, теперь запланирован в сумме 15,207 миллиарда рублей. Это означает, что дефицит бюджета областной столицы на 2025 год планируется в сумме 1,248 миллиона рублей, что составляет 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом основным источником погашения дефицита бюджета остается выручка от продажи 100 процентов акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель».

Как уже рассказывал «Орелград», выручить от продажи акций городские власти намерены не менее 1,166 миллиарда рублей, но проблема заключается в том, что вот уже четыре года город не может найти покупателя на этот лот. Тем не менее, выручка от продажи акций, которая пока существует только в теории, ежегодно закладывается в бюджет как гарантия погашения его дефицита. Остается добавить, что верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года депутаты утвердили в сумме 2,818 миллиарда рублей, в этом отношении бюджетные параметры по сравнению с предыдущей редакцией не изменились.

ИА “Орелград”