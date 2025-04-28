В Орле призвали ужесточить правила езды на электросамокатах

Соответствующее обращение областные депутаты решили направить в адрес правительства страны.

Депутаты Орловского областного Совета согласовали текст обращения в правительство РФ по вопросу ужесточения правил передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Текст проекта обращения представила председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Лариса Удалова. П ее словам, на принятие решения повлиял рост числа ДТП с участием средств мобильных средств передвижения.

«С каждым годом количество электросамокатов на улицах возрастает, – отметила Лариса Удалова. – Их предпочитают как простые граждане, так и владельцы бизнеса курьерской доставки и сервисов аренды. Однако в настоящее время ни городская дорожная инфраструктура, ни правила дорожного движения не могут в полной мере обеспечить безопасность и пешеходов и самих водителей».

В обращении подчеркнуто, что с наступлением весенне-летнего периода в регионах открывается сезон любителей перемещаться по улицам на электросамокатах и других СИМ. Но далеко не все горожане такой настрой разделяют, поскольку им приходится в буквальном смысле уворачиваться от СИМ на тротуарах и пешеходных переходах или подчиняться назойливым требованиям звуковых сигналов уступить дорогу.

В Правилах дорожного движения под СИМ понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначенное для индивидуального передвижения – электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и др. Электросамокаты не относятся к механическим транспортным средствам. Но водители таких СИМ обязаны соблюдать установленные для них правила дорожного движения.

Так, им запрещено управлять, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. Нельзя перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, перевозить детей до семи лет при отсутствии специально оборудованных для них мест, пересекать дорогу по пешеходным переходам и пр. В Орле считают, что существующих правил маловато.

«Статистические данные указывают на то, что социальный конфликт на тротуарах достиг критической точки, – пишут депутаты в своем обращении. – Так, согласно данным МВД, за 2024 год в России было зарегистрировано около 4000 ДТП с СИМ, что на 47,2 процента больше к аналогичному периоду 2023 года. Ранения получили 4052 человека (из них 1392 – дети). При этом 34,2 процента ДТП с СИМ было зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах».

На высшем уровне уже идут обсуждения. Например, предлагается запретить езду на СИМ по тротуарам, а движение разрешить исключительно на велодорожках или проезжей части; пересмотреть классификацию СИМ; ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге; поднять разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет и запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно. Однако такие предложения встречают сопротивление со стороны собственников, владельцев курьерской доставки, сервисов аренды СИМ.

«Они приводят аргументы о низком развитии велоинфраструктуры, а также об опасности увеличения количества ДТП при переводе СИМ на проезжую часть, так как водители СИМ так же уязвимы, как и пешеходы, – следует из обращения. – В то же время подчеркивается тот факт, что электросамокаты не должны соседствовать ни с пешеходами, ни с автомобилями. На основании изложенного с целью исключения роста ДТП с СИМ Орловский областной Совет народных депутатов считает целесообразным ужесточить в ПДД правила передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности».

ИА “Орелград”