В Орле в День Победы дадут салют

Власти решили не отменять эффектное мероприятие.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании у губернатора. Новость сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Салют планируется дать непосредственно 9 мая в 22 часа 00 минут.

Напомним, в последний раз орловцы видели это зрелище в 2023-м году на День города. В 2024-м салюта не было ни 9 мая, ни 5 августа. Мероприятие отменяли по соображениям безопасности.

Также в Орловской области введён запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Он действует до 11 мая.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»