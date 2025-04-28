В Орле в День Победы дадут салют

28.4.2025 | 11:33 Новости, Общество

Власти решили не отменять эффектное мероприятие.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании у губернатора. Новость сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Салют планируется дать непосредственно 9 мая в 22 часа 00 минут.

Напомним, в последний раз орловцы видели это зрелище в 2023-м году на День города. В 2024-м салюта не было ни 9 мая, ни 5 августа. Мероприятие отменяли по соображениям безопасности.

Также в Орловской области введён запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Он действует до 11 мая.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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