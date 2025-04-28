В Орле в День Победы дадут салют

Власти решили не отменять эффектное мероприятие.
Об этом стало известно на сегодняшнем совещании у губернатора. Новость сообщил мэр Орла Юрий Парахин.
Салют планируется дать непосредственно 9 мая в 22 часа 00 минут.
Напомним, в последний раз орловцы видели это зрелище в 2023-м году на День города. В 2024-м салюта не было ни 9 мая, ни 5 августа. Мероприятие отменяли по соображениям безопасности.
Также в Орловской области введён запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Он действует до 11 мая.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»