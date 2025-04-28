Работу главы Орловского округа оценили депутаты

Окружной совет заслушал отчетный доклад Александра Черных.

Орловский окружной Совет народных депутатов заслушал и обсудил отчет главы Орловского муниципального округа Александра Черных о результатах его деятельности за прошедший год. Отчет в итоге был утвержден, а деятельность главы и его администрации признана удовлетворительной. Черных упомянул, что по состоянию 1 января 2025 года численность населения Орловского муниципального округа составила 69 794 человек, что на 0,3 процента больше показателя годичной давности.

Среднемесячная заработная плата работников организаций всех видов собственности за 2024 год в округе составила 52,6 тысячи рублей. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2023 годом снизился с 0,4 до 0,3 процента. На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования в отчетном году было направлено 6,8 миллиарда рублей, рост по сравнению с 2023 годом составил 34 процента.

На территории округа зарегистрировано 3033 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 2429 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность их работников в минувшем году составила 4,2 тысячи человек. В региональном проекте поддержки бизнес-стартов «Про100бизнес» в 2024 году приняли участие 73 местных предприятия.

«Жителям округа оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта, – отметил Александр Черных. – В прошедшем году заключено 94 социальных контрактов, в том числе по направлению индивидуальная предпринимательская деятельность – 74 контракта. Наибольшее количество заключенных социальных контрактов относится к сфере оказания бытовых услуг населению».

Важной производственной составляющей округа и приоритетом развития является агропромышленный комплекс, продолжил глава округа. По его словам, на территории округа производственную деятельность ведут 35 организаций и 80 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в которых занято 2 тысячи человек. Кроме того, более 20 тысяч местных жителей ведут личные подсобные хозяйства.

«Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2024 год в сопоставимой оценке составил 86 процентов к уровню 2023 года, в связи с сокращением производства продукции животноводства, а также снижением объемов производства зерновых и картофеля, – сообщил Черных. – В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» специалистами управления сельского хозяйства и муниципального контроля согласованы документы 32 бюджетополучателям на предоставление государственной поддержки в сумме 108 миллионов рублей».

ИА “Орелград”