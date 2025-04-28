В Орле на маршрут №16 ищут 14 автобусов

Администрация города приглашает перевозчиков к сотрудничеству.
Напомним, что маршрут соединяет остановки «Улица Планерная» и «ОАО «Северсталь-метиз»». Вопрос решает комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи горадминистрации.
Конкурентная процедура на право выполнения работ не состоялась — на аукцион не поступило ни одной заявки. При этом истекает срок контрактов, заключённых ранее.
Взяться за обслуживание маршрута могут ИП и юрлица, которые владеют нужным количеством автобусов. Вместимость каждого должна составлять от 35 пассажиров. Также есть ограничения на общий срок эксплуатации транспорта (до восьми лет).
Заявки принимаются до 30 апреля в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, в мэрии в кабинете 236.
Телефон для справок — 8 (4862) 43-36-02.
ИА «Орелград»