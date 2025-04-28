Врачи спасли орловца от пищевой пробки

Продукты застряли у жителя Орловской области в пищеводе.

Об интересном случае рассказали в Орловской областной клинической больнице.

В экстренное приёмное отделение поступил мужчина, который подавился большим куском полупрожёванной пищи. Однако она застряла у него не в горле, а в пищеводе, сразу за глоткой. Еда размещалась в органе «как длинная пробка в бутылке».

Затягивание ситуации могло привести к тяжёлым воспалениям пищевода, шеи и тканей грудной полости. Ситуация была опасна не только для здоровья, но и для жизни пациента.

Врачам пришлось решать нестандартную задачу. В итоге выходом стала «жёсткая эндоскопия под эндотрахеальным наркозом». Пациента удалось спасти.

ИА «Орелград»