Администрация Орловского округа отобрала у арендатора землю у реки

Чиновники добились расторжения договора.

Между администрацией Орловского округа и гражданином был заключен договор аренды земельного участка в поселке Хвощевский на срок до 27 мая 2029 года. Вместе с тем, установлено, что территория входит в зону с особыми условиями использования – прибрежную защитную полосу ручья с притоками. Поскольку видом разрешенного использования спорного участка является огородничество, то его использование по назначению противоречит установленным запретам. Администрацией признано утратившим силу постановление о предоставлении земли, направлено соглашение о расторжении договора. Однако от его подписания гражданин уклонился. Администрация просила суд расторгнуть договор.

Как получилось, что для огородничества предоставлен неподходящий для этого участок, в деле не раскрывается. Ведь федеральный закон предполагает, что огородным признается участок, предназначенный для отдыха и выращивания ими для собственных нужд сельскохозяйственных культур. Возможно размещение хозяйственных построек, но не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для хранения инвентаря и урожая. Вместе с тем, в силу ч. 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос запрещаются распашка земель.

«При таких обстоятельствах и в силу отсутствия доказательств обратного суд полагает, что использование ответчиком земельного участка по назначению фактически возможно только с нарушением водного законодательства, на основании чего требования истца суд полагает законными и обоснованными», – указано в документах.

Решено расторгнуть договор аренды.

ИА “Орелград”