В Орловской области вырос рынок платных услуг

Только в феврале орловцы потратили на услуги 5 миллиардов рублей.

В Орловской области в феврале 2025 года, по предварительным данным Орелстата, населению было оказано платных услуг на общую сумму 5,03 миллиарда рублей. По сравнению с февралем 2024 года показатель вырос на 1,8 процента, в сопоставимых ценах. В среднегодовом исчислении за январь-февраль 2025 года орловцы заплатили за различные услуги 9,917 миллиарда рублей, или на 2 процента больше, чем годом ранее.

Первое место по объемам платежей ожидаемо заняли коммунальные услуги, которые в феврале 2025 года обошлись жителям Орловской области в 1,366 миллиарда рублей. Интересно, что по сравнению с февралем предыдущего года объемы платежей по коммунальным счетам снизились на 5 процентов. На втором месте оказались бытовые услуги, за которые жители региона в феврале заплатили 858 миллионов рублей, на третьем – телекоммуникационные услуги – 570,3 миллиона рублей.

Стоит подчеркнуть, что электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий выделены статистиками в отдельную категорию, поскольку следить за ними стали всего несколько лет назад. В данную категорию статистики включают платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование услугами облачных хранилищ данных. Этот рынок растет – по сравнению с прошлым годом объемы платежей здесь выросли на 3,3 процента, а всего в минувшем феврале орловцы заплатили за указанные услуги 5,3 миллиона рублей.

В свою очередь Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу отмечало, что годовой темп прироста цен в сфере услуг в феврале повысился и составил 12,7 процента после 12,49 процента в январе. По России в целом годовой темп прироста цен на услуги, напротив, снизился. «У отдельных поставщиков бытовых услуг выросли издержки на оплату труда, аренду помещений и расходные материалы. Как результат, стоимость услуг по ремонту жилищ, а также ремонту и облуживанию транспортных средств росла в годовом выражении сильнее, чем в прошлом месяце», – уточнили в Отделении Банка России.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что в первом квартале 2025 года по вопросам защиты прав потребителей в ведомство поступило 609 обращений. Из них 317, или 52 процента, составили жалобы по вопросам нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг. Наибольшее количество жалоб поступило на услуги связи (23 процента) финансовые услуги (18,7 процента), жилищно-коммунальный сектор (18,7 процента) и сферу бытовых услуг (10,4 процента).

«Обращений в сфере торговли поступило 292 (48 процентов), – добавили в Управлении Роспотребнадзора. – Из них 41 обращение (14 процентов) – на дистанционную торговлю и связаны с нарушением сроков поставки предварительно оплаченного товара, несоответствием полученного потребителем товара заказанному, взиманием денежных средств за возврат товара ненадлежащего качества, отказом в урегулировании спора о возврате некачественного товара».

ИА «Орелград»