У орловчанки с психическим расстройством отсудили маткапитал

Решение вынес Орловский районный суд.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области обратилось с исковым заявлением к местной жительнице о взыскании материального ущерба.

В свое время женщине был выдан государственный сертификат на материнский капитал в связи с рождением ребенка. Орловчанка обратилась с заявлением о распоряжении средствами на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «РОВК». В подтверждение была предоставлена копия договора. А также поступило платежное поручение о перечислении денежных средств на сумму 420 266 руб. 00 коп. Пенсионным органом вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Деньги перечислены в КПК «РОВК».

Позже выяснилось, что к улучшению жилищных условий та сделка не имела отношения. Однако постановлением Заводского районного суда, вступившим в законную силу, женщина освобождена от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Ответчица в судебное заседание не явилась, доказательств, оспаривающих доводы истца, не представила.

Решено взыскать с орловчанки в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации материальный ущерб в размере 420 266 руб. 00 коп.

Отметим, Кредитный потребительский кооператив «Русское общество взаимного кредита» в настоящий момент прекратил свое существование. Менеджеры были обвинены в заключали фиктивных договоров с матерями. Документы передавались в отделения Пенсионного фонда для получения выплаты. Затем средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива.

ИА “Орелград”