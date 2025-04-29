Из Орловщины в Китай отправили прямой состав с рапсовым маслом

Это произошло впервые.

Железнодорожный состав отправила компания «Мираторг». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Партию приобрела крупная корпорация «Чжэн Дун». Известно, что она предназначается для её собственных нужд.

Общий объём груза составляет около 2,7 тысячи тонн.

Отмечается, что перевозка по железной дороге оказалась в три раза оперативнее традиционной транспортировки по морю. Состав пришёл в точку назначения примерно за три недели. Новый торговый маршрут сократил различные издержки, что повысило конкурентоспособность орловской продукции.

ИА «Орелград»