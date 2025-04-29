В Орле наградили победителей Диктанта ЖКХ

Свои знания в коммунальной сфере продемонстрировали студенты техникумов.

Молодые люди отвечали на вопросы по управлению многоквартирными домами, решению аварийных ситуаций и защите своих прав. На 25 задачек выделяли 25 минут. Наибольшее количество баллов за минимальное время набрали Павел Чернышов, Даниил Ведяшкин, Филипп Анютин, Виктория Писарева, Евгений Бобков и Карина Рыкова.

Куратор партпроекта Единой России «Школа ЖКХ» Алексей Чикин вручил отличившимся в Диктанте ЖКХ дипломы и памятные подарки. По его словам, иногда эта сфера становится очень сложной для ребят, которые вступают в самостоятельную жизнь. Организуемые уроки помогают молодежи получить необходимые знания для решения коммунальных вопросов.

ИА “Орелград”