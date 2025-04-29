Леонид Музалевский принял участие в заседании Совета законодателей

Он действует при Федеральном Собрании Российской Федерации.

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге собрались руководители фракций, председатели профильных комитетов Госдумы и Совфеда, представители законодательных собраний регионов, а также сотрудники профильных федеральных министерств и ведомств.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в здравоохранении и образовании, аспекты сохранения исторического наследия и противодействия распространению нацизма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин акцентировал внимание на необходимости повышения качества образования и его уровня. Также в ходе заседания обсудили платное обучение в вузах. Порядка 42,5% «платников» — это студенты экономических и юридических направлений подготовки. Однако эти сферы не нуждается в таком большом количестве кадров. Необходимо ориентировать образование под запрос рынка, чтобы молодые люди смогли трудоустроиться.

Состоялась встреча с главной государства Владимиром Путиным. Он поздравил законодателей с Днем парламентаризма. Подчеркнул, как они чутко отвечают на вызовы времени: обеспечение потребностей спецоперации, поддержка армии и флота остаются приоритетом для российских парламентариев.

Леонид Музалевский отметил важность обсуждаемых вопросов.

“Медицина и образование были и есть стратегическими сферами, от развития которых зависит развитие России. И здесь очень важна роль депутатского корпуса в совершенствовании законодательства, как федерального, так и регионального. И очень важным аспектом работы депутатского корпуса страны является поддержка наших защитников“, – написал спикер Орловского облсовета в соцсетях.

Отметим, в регионе действует более 20 мер поддержки участников спецоперации и их близких.

ИА “Орелград”