В Орловской области раскрыли около 600 преступлений

Органы внутренних дел отчитались о работе за первый квартал.

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области за первый квартал 2025 года отчиталось региональное Управление МВД России. Сообщается что за отчетный период времени органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 643 преступления, в том числе 149, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено 544 гражданина, подозреваемых в совершении указанных преступлений.

«Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 48 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, – следует из информации УМВД. – Установлено местонахождение пяти лиц из числа пропавших без вести. При этом раскрываемость убийств, изнасилований, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев обеспечена на уровне 100 процентов».

Меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошенничеств, в том числе с использованием информационных технологий, а также угонов транспортных средств. В структуре криминальной деятельности 61,3 процента приходится на преступления против собственности, 11,6 процента – на преступные посягательства против личности, 8,3 процента – на незаконный оборот наркотических средств, 11,6 процента – на преступления экономической и коррупционной направленности.

«Сократилась регистрируемая преступность в 16 районах области, наиболее существенно: в Шаблыкинском, Малоархангельском и Свердловском районах, – информирует УМВД. – В первом квартале 2025 года органами и подразделениями внутренних дел области была продолжена реализация мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной».

ИА «Орелград»