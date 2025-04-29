Орловским аграриям увеличили субсидию на приобретение техники

Максимальный размер субсидии увеличен на один миллион рублей.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько собственных постановлений о субсидировании аграриев. Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, изменения коснулись постановления о предоставлении субсидий на реализацию ведомственного проекта «Развитие молочного скотоводства Орловской области». Оно было принято ровно год назад.

«Максимальный размер субсидии на приобретение техники для уборки, заготовки, приготовления, хранения и раздачи кормов увеличен с 2 миллионов рублей до 3 миллионов рублей за единицу, – следует из аналитического обзора поправок. – Предусмотрено дополнительное направление предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – возмещение части затрат, произведенных в текущем финансовом году и (или) в отчетном финансовом году, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по ставке на 1 голову».

Кроме того, правительство исключило норму о том, что субсидия предоставляется на посев многолетних кормовых культур. Также уточнено, что отбор получателей субсидии отныне производится в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Поправки внесены и в порядок предоставления грантов на проведение мелиоративных мероприятий. Отныне такие субсидию предоставляются также на возмещение части затрат на реализацию агрофитомелиоративных мероприятий по закреплению песков механическим способом.

«Исключены положения, согласно которым в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК» предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов мелиорации в отношении гидромелиоративных мероприятий и культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот», – добавили аналитики.

Кроме того, расширены условиями предоставления грантов. К числу новых условий отнесено, например, отсутствие у соискателей просроченной задолженности перед учреждениями по мелиорации земель, подведомственными Министерству сельского хозяйства РФ. Речь идет о долгах за услуги по подаче и отводу воды. Не должно быть у соискателя и текущего судебного процесса, связанного с взысканием указанных долгов. Также список обязательных требований к соискателям пополнило отсутствие у них просроченной задолженности по оплате штрафов за порчу земель и невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

ИА «Орелград»