На Орловщине долги по налогам сократили на 558 миллионов рублей

Снижение налоговой задолженности зафиксировано с начала года.

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2025 года совокупная налоговая задолженность снизилась по отношению к началу года на 558,1 миллиона рублей, или на 12,1 процента. Такие данные озвучило Управление ФНС России по регионе, отметив, что задолженность по налогам в консолидированный бюджет самой Орловской области за аналогичный период времени снижена на 112,9 миллиона рублей, или на 8,3 процента.

«Кроме того, по состоянию на отчетную дату снизилось количество должников – физических лиц на 7,9 процентных пункта, или на 9,5 тысячи человек и составило порядка 111 тысяч, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Сумма задолженности физлиц по имущественным налогам также сократилась на 14,2 процента, или на 52,6 миллиона рублей».

Налоговики напомнили, что узнать о наличии задолженности можно несколькими способами: в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России, на портале госуслуг, обратившись в МФЦ или посетив налоговый орган лично. Кроме того, можно подписаться на специальную рассылку – при даче согласия налоговики раз в квартал рассылают смс-сообщения и электронные письма с указанием суммы долга. Если задолженности нет, то сообщение просто не приходит.

«Погасить задолженность и оплатить текущие платежи можно через личные кабинеты налогоплательщика или в сервисе ФНС России «Уплата налогов и пошлин», а также на портале госуслуг или через мобильные приложения банков и платежные терминалы», – добавили в областной налоговой службе и напомнили, что нарушение законодательства о налогах и сборах влечет за собой ответственность, установленную Налоговым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ.

Получить необходимую консультацию орловцы могут, обратившись, например, в мобильный офис налоговой службы. В мае такие офисы будут работать по следующему графику: 7 мая – с 10:00 до 12:00 в Семейном МФЦ города Орла (ул. Комсомольская, д. 102А); 21 мая – с 10:00 до 12:00 в филиале фонда Защитники Отечества в городе Ливны (ул. Поликарпова, д. 1); 22 мая – с 10:00 до 12:00 в филиале фонда Защитники Отечества в Орле (ул. Степана Разина, д. 3). Посетить мобильный офис бесплатно может любой налогоплательщик. Ему ответят на интересующие его вопросы и дадут необходимые разъяснения.

ИА «Орелград»