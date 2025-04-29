Орел рассчитывает получить 1,4 миллиарда рублей от приватизации

Орловский горсовет внес изменения в план приватизации муниципального имущества.

Депутаты Орловского горсовета по просьбе администрации города внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Соответствующий проект был внесен на их рассмотрение мэром города Орла. Чиновники предложили расширить план приватизации и дополнить его новыми лотами.

Первым из них стало нежилое здание на улице Пожарной в областном центре, которое пойдет с торгов вместе с земельным участком площадью 311 квадратных метров. Продать его предполагается на электронном аукционе. Площадь самого здания составляет 72,3 квадратных метра. Ориентировочная цена здания составляет 395 тысяч рублей, а земельного участка под ним – 1,113 миллиона рублей. Однако начальная цена лота будет окончательно определена по итогам экспертной оценки непосредственно перед торгами.

Вторым дополнительным лотом станет объект движимого имущества. Власти планируют выставить на торги легковой автомобиль ГАЗ-3110 2002 года выпуска. Его также планируют продать на электронном аукционе, а ориентировочная цена продажи пока определена в 52 тысячи рублей. В связи с изменением плана приватизации корректировать пришлось и общую статью о планируемых к получению доходах.

Подсчитаны они с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации. В мэрии считают, что при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла в этом году составят 1,411 миллиарда рублей. Так, от реализации муниципального имущества городские власти хотят выручить не менее 224,269 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 21,453 миллиона рублей, от продажи транспортных средств – 52 тысячи рублей.

Однако большая часть доходов в размере 1,166 миллиарда рублей по-прежнему планируется от выручки за продажу 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, что реализовать его власти пытаются уже четыре года, но пока на торги не поступило ни одной заявки. Этой весной по той же причине провалилась очередная попытка пустить акции с молотка.

ИА «Орелград»