Вражеский дрон сбили над «Спасским-Лутовиново»

29.4.2025 | 10:25 Важное, Новости, СВО

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Это произошло накануне вечером. Как пояснил Клычков, обломки БПЛА упали на открытое пространство (между домом-музеем и оградой Тургеневского дуба).

Известно, что возгорание было оперативно ликвидировано. «Ничего из наследия орловского писателя не пострадало», – указал губернатор.

В то же время пока «Спасское-Лутовиново» не работает в штатном режиме. Музей возобновит обычную деятельность, когда завершится официальное обследование места падения БПЛА и ответственные лица убедятся, что жизни и здоровью орловцев ничего не угрожает.

Этой ночью Орловщина пережила мощную атаку противника. Ночью в небе над регионом уничтожили 12 дронов. Однако, по словам губернатора, всё обошлось без пострадавших и повреждений.

ИА «Орелград»


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