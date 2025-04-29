Вражеский дрон сбили над «Спасским-Лутовиново»

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Это произошло накануне вечером. Как пояснил Клычков, обломки БПЛА упали на открытое пространство (между домом-музеем и оградой Тургеневского дуба).

Известно, что возгорание было оперативно ликвидировано. «Ничего из наследия орловского писателя не пострадало», – указал губернатор.

В то же время пока «Спасское-Лутовиново» не работает в штатном режиме. Музей возобновит обычную деятельность, когда завершится официальное обследование места падения БПЛА и ответственные лица убедятся, что жизни и здоровью орловцев ничего не угрожает.

Этой ночью Орловщина пережила мощную атаку противника. Ночью в небе над регионом уничтожили 12 дронов. Однако, по словам губернатора, всё обошлось без пострадавших и повреждений.

ИА «Орелград»