Орловский Кризисный центр купил 110 детских колясок

30.4.2025 | 6:25 Новости, Общество

В рамках реализации федерального проекта “Многодетная семья” нацпроекта “Семья”.

ИА “Орелград”

Подрядчика определили с помощью запроса котировок. Цена контракта, подписанного с ООО «Сеон» 29 апреля, – 1 787 644 рубля. Бюджетное учреждение должно получить 52 прогулочных коляски, 30 трансформеров, 22 коляски для новорожденных и шесть единиц для прогулок с близнецами. Срок исполнения контракта – 26 июня 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Сеон» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Компания специализируется на торговле керамикой, фармацевтической и парфюмерной продукцией, компьютерами и прочими бытовыми товарами.

БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» создан для оказания помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Основные направления деятельности: социальная помощь, психологическая поддержка пострадавших, временное проживание для женщин с детьми в безопасной среде, юридическая помощь в вопросах защиты прав, социальная адаптация и реабилитация.

ИА “Орелград”


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