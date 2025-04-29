У поликлиники №2 Орла появились новые машины

29.4.2025 | 11:43 Медицина, Новости, Транспорт

Автопарк учреждения пополнился тремя автомобилями.

Фото: Поликлиника №2 города Орла

Общая стоимость транспорта составляет около пяти миллионов рублей. Машины приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Ожидается, что новые автомобили расширят возможности поликлиники. Их будут использовать при выездах на дом, ддя доставки лекарств, а также образцов для анализов.

Кроме того, новые машины позволят врачам проводить диспансеризацию и профосмотры на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Напомним, ранее стало известно, что Администрация Кромского района приобрела внедорожник за 3,2 миллиона рублей.

Фото: Поликлиника №2 города Орла

ИА «Орелград»


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