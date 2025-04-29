У поликлиники №2 Орла появились новые машины

Автопарк учреждения пополнился тремя автомобилями.
Общая стоимость транспорта составляет около пяти миллионов рублей. Машины приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Ожидается, что новые автомобили расширят возможности поликлиники. Их будут использовать при выездах на дом, ддя доставки лекарств, а также образцов для анализов.
Кроме того, новые машины позволят врачам проводить диспансеризацию и профосмотры на предприятиях, в учреждениях и организациях.
Напомним, ранее стало известно, что Администрация Кромского района приобрела внедорожник за 3,2 миллиона рублей.
ИА «Орелград»