Бизнес собрал для НКМЦ имени Круглой около 2 миллионов

30.4.2025 | 14:10 Новости, Общество

Благотворительную акцию проводила орловская Торгово-промышленная палата.

Фото: vk.com/orel_tpprf

Это новогодний марафон «Елка добра». О его результатах стало известно сегодня.

Как сообщили в палате, предприниматели собрали для НКМЦ имени Круглой рекордную сумму — 1 миллион 913 тысяч рублей. На эти деньги для областной детской больницы закупили систему водоподготовки для стерилизаторов и расходные материалы.

«Оборудование передано НКМЦ имени Круглой и уже введено в эксплуатацию», – пояснили в Торгово-промышленной палате.

Также значительно выросло число участников акции. В этом году в благотворительном марафоне приняли участие 73 компании.

ИА «Орелград»


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