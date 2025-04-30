Бизнес собрал для НКМЦ имени Круглой около 2 миллионов

Благотворительную акцию проводила орловская Торгово-промышленная палата.

Это новогодний марафон «Елка добра». О его результатах стало известно сегодня.

Как сообщили в палате, предприниматели собрали для НКМЦ имени Круглой рекордную сумму — 1 миллион 913 тысяч рублей. На эти деньги для областной детской больницы закупили систему водоподготовки для стерилизаторов и расходные материалы.

«Оборудование передано НКМЦ имени Круглой и уже введено в эксплуатацию», – пояснили в Торгово-промышленной палате.

Также значительно выросло число участников акции. В этом году в благотворительном марафоне приняли участие 73 компании.

ИА «Орелград»