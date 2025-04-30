На улице Ленина в Орле установят 21 новый знак

Опубликовано постановление, утверждающее организацию дорожного движения.

Документ 22 апреля подписал мэр Юрий Парахин. Новая схема принята на основании рекомендаций городской комиссии по организации дорожного движения от 15 октября 2024 года и в соответствии с действующим законодательством. За выполнение работ отвечают управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства совместно с муниципальным учреждением «Объединённый муниципальный заказчик города Орла».

Новые знаки уже заметили. Всего их будет 21, судя по сводной ведомости администрации, среди них 3.1 «Въезд запрещен», 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», 5.33 «Пешеходная зона».

Ранее в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области напомнили, что игнорирование знака, запрещающего движение на электросамокатах и подобных устройствах, влечет наложение штрафа в размере 800 рублей (по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ).

ИА “Орелград”