Орловцы останутся без почты на 1 и 9 мая

30.4.2025 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Однако есть исключения.

ИА “Орелград”

«Почта России» ввела изменения в график работы отделений в связи с майскими праздниками. 1 и 9 мая не будут работать большинство отделений.

Однако останутся открытыми те, где оказываются услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Причём они продолжат работу в обычном режиме.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая отделения «Почты России» прекратят работу на час раньше. Тех, где выдаются заказы, это не касается.

Также 1 и 9 мая не будут работать почтальоны. Пенсии и пособия будут доставляться в другие дни (по графикам, согласованным с региональным отделением Социального фонда России).

В остальные дни отделения и их сотрудники будут работать по обычному расписанию. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону службы поддержки компании – 8-800-100-00-00.

ИА «Орелград»


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