На Орловщине 84-летний водитель сбил мотоциклиста

30.4.2025 | 11:53 Новости, Происшествия

Авария произошла на трассе «Калуга — Орёл».

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось на 203-м километре дороги — накануне в 15 часов 30 минут. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Возрастной водитель выезжал на «Ладе» (ВАЗ 2114) с прилегающей территории. Автомобиль столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 32-летний мужчина. Мототранспорт двигался в сторону Орла.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Мужчину госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Пострадали трое человек.

ИА «Орелград»


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