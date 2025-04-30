На Орловщине 84-летний водитель сбил мотоциклиста

Авария произошла на трассе «Калуга — Орёл».

ДТП случилось на 203-м километре дороги — накануне в 15 часов 30 минут. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Возрастной водитель выезжал на «Ладе» (ВАЗ 2114) с прилегающей территории. Автомобиль столкнулся с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 32-летний мужчина. Мототранспорт двигался в сторону Орла.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Мужчину госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Пострадали трое человек.

ИА «Орелград»