Орловская «Квадра» получила новое название

30.4.2025 | 12:07 Важное, ЖКХ, Новости

Теперь компания называется АО «РИР Энерго».

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Об этом сообщили в её пресс-службе. Напомним, что организация входит в АО «Росатом Инфраструктурные решения» (дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Акционерное общество получило новое название с 29 апреля. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полное название орловского филиала теперь звучит как «АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация»». Смена названия не потребует дополнительных действий от клиентов. Контактные данные остаются прежними (кроме доменного имени сайта и личного кабинета). Лицевые счета клиентов тоже не изменятся.

В платёжных документах за апрель будет указано старое название компании, при этом сами реквизиты остаются прежними и сейчас, и далее. Все платежи, направленные в «РИР Энерго» через QR-код на квитанции, банковское приложение или любым другим способом, обязательно поступят на счет компании.

Изменения в адресах электронной почты компании произойдут в течение ближайших трех месяцев. При этом до конца текущего года почта, поступающая на старые адреса, будет автоматически перенаправляться на новые.

«Новое наименование открывает следующий этап в трансформации компании, начавшейся после перехода в состав Госкорпорации «Росатом»», – пояснили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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