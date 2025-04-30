Орловская «Квадра» получила новое название

Теперь компания называется АО «РИР Энерго».

Об этом сообщили в её пресс-службе. Напомним, что организация входит в АО «Росатом Инфраструктурные решения» (дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Акционерное общество получило новое название с 29 апреля. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полное название орловского филиала теперь звучит как «АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация»». Смена названия не потребует дополнительных действий от клиентов. Контактные данные остаются прежними (кроме доменного имени сайта и личного кабинета). Лицевые счета клиентов тоже не изменятся.

В платёжных документах за апрель будет указано старое название компании, при этом сами реквизиты остаются прежними и сейчас, и далее. Все платежи, направленные в «РИР Энерго» через QR-код на квитанции, банковское приложение или любым другим способом, обязательно поступят на счет компании.

Изменения в адресах электронной почты компании произойдут в течение ближайших трех месяцев. При этом до конца текущего года почта, поступающая на старые адреса, будет автоматически перенаправляться на новые.

«Новое наименование открывает следующий этап в трансформации компании, начавшейся после перехода в состав Госкорпорации «Росатом»», – пояснили в пресс-службе.

ИА «Орелград»