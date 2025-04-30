На Орловщине сгорел дом женщины, помогавшей СВО

Теперь поддержка требуется ей самой.

ЧП случилось с пожилой орловчанкой Александрой Алёнкиной. Она и её сестра, Татьяна Репкина, оказывали активную помощь участникам специальной военной операции. Однако теперь в сложной ситуации оказалась сама женщина.

Как сообщает «Первый областной», дом Алёнкиной, который стоял в Новосильском районе в посёлке Лазаревка, практически уничтожило огнём. Кроме пенсионерки здесь проживали её дочь и внуки. Дети и взрослые не пострадали, однако на пожаре удалось спасти только документы, а также иконы — орловчанка увлекается их созданием.

Теперь семья живёт в летнем домике, который не подходит для холодного времени года. Сейчас им пытаются помочь депутаты, представители бизнеса, просто односельчане.

Новосильский Свято-Духов монастырь пригласил на помощь троих мужчин. Пока что они расчищают пепелище. Однако чтобы встретить холода в тёплых стенах, семье потребуются значительные усилия и средства.

По данным СМИ, связаться с семьёй и предложить свою помощь можно по телефонам +7 (48672) 2-77-60 и +7 (909) 228-25-51.

ИА «Орелград»