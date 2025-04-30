Орловцы могут вдохнуть во фронтовые фотографии новую жизнь

К 80-летию Победы запущен уникальный онлайн-проект по сохранению фронтовых фотографий и историй военных лет.

Банк ВТБ и медиагруппа «Россия сегодня» запустили сайт «Память. Семья. Победа. 1941-1945» (12+), который начал работу 28 апреля. Проект предлагает посетителям создать собственные цифровые фотоальбомы и плакаты, объединяя семейные архивы с исторической фотохроникой РИА Новости. Каждый пользователь может выбрать дизайн, добавить свои фронтовые снимки и получить готовый макет для профессиональной печати.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, инициатива направлена на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти. Он подчеркнул важность сохранения правды о войне и уважения к тем, кто защищал мир. Проект призван не только сохранить память о героях войны, но и дать возможность новым поколениям прикоснуться к истории своей семьи через создание персональных памятных изданий.

Параллельно с онлайн-проектом в Музее Победы открылась новая экспозиция «Путь к Победе», созданная при поддержке ВТБ. Это масштабная выставка, где уникальные военные реликвии сочетаются с личными историями участников войны, представленными в современном мультимедийном формате с использованием передовых технологий.

ИА “Орелград”