В Орловской области выставили на продажу бывший завод силикатного кирпича

30.4.2025 | 7:09 Важное, Новости, Экономика

Комплекс в селе Коротыш Ливенского района оценили в 60 млн рублей.

Фото: Авито

Объявление опубликовано на «Авито». Площадка по производству силикатного кирпича имеет площадь 172 605 кв. м. Есть все коммуникации. Продавец рассмотрит обмен нa недвижимость, автомобили, спецтехнику.

О прекращении производства в Коротыше стало известно летом 2023 года. В сентябре депутаты Орловского областного Совета поручали чиновникам профильного департамента найти инвестора для площадки. По их мнению, завод в Орловской области уничтожили сознательно, чтобы он не конкурировал с производителями из соседних регионов.

ИА “Орелград”


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