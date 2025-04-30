В Орловской области выставили на продажу бывший завод силикатного кирпича

Комплекс в селе Коротыш Ливенского района оценили в 60 млн рублей.

Объявление опубликовано на «Авито». Площадка по производству силикатного кирпича имеет площадь 172 605 кв. м. Есть все коммуникации. Продавец рассмотрит обмен нa недвижимость, автомобили, спецтехнику.

О прекращении производства в Коротыше стало известно летом 2023 года. В сентябре депутаты Орловского областного Совета поручали чиновникам профильного департамента найти инвестора для площадки. По их мнению, завод в Орловской области уничтожили сознательно, чтобы он не конкурировал с производителями из соседних регионов.

ИА “Орелград”