Новый благоустроенный бульвар появился в Болховском микрорайоне

Хотя у нового общественного пространства пока нет официального названия, но пустырь на улице Генерала Лаврова уже приобрел новые очертания.

Масштабные работы начались в ноябре прошлого года и сейчас находятся на финальной стадии. Компания «Орелстрой-5» завершает благоустройство. Активно занимается озеленением территории: уже высажено 25 берёз и 17 рябин высотой более полутора метров. Деревья приехали на новое место жительства с земляными комами, что увеличивает шанс приживаемости и дальнейшего здорового роста. В ближайшее время планируется высадка ели, которая, по словам директора компании Татьяны Борисовой, станет настоящим украшением бульвара.

Длина нового пространства для прогулок и отдыха – 212 метров, а ширина – 32 метра. Территория оборудована необходимым: проложены пешеходные дорожки, организовано освещение, установлены 16 лавочек и урны.



Следующим этапом станет получение официального статуса зоны отдыха. Застройщик планирует обратиться в администрацию Орловского округа с соответствующей инициативой после полного завершения благоустройства.

ИА “Орелград”