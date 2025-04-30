Орловцам рекомендовали не приближаться к лосям

Также особая внимательность потребуется от орловских водителей.
Предупреждение распространил областное Управление экологического надзора и природопользования.
Как напомнили специалисты, число ДТП с участием диких животных вырастает ежегодно — в период со второй половины апреля и до первой половины июня. В этот же период «братья меньшие» часто появляются в населённых пунктах. В первую очередь, это касается лосей и косулей.
«Как правило, это годовалые особи, которых взрослые самки отгоняют перед отелом», – пояснили в эконадзоре.
Управление официально рекомендовало орловцам не приближаться к таким животным, не кормить и не пугать их. В противном случае лось или косуля может навредить себе, а также окружающим. Животному надо позволить просто вернуться в естественную среду обитания.
В свою очередь, водителям надо быть внимательными в местах вероятного появления животных, особенно вечером, ночью и утром. К таким местам относятся леса и лесополосы, которые граничат с автодорогами.
Напомним, 28 апреля лось забрёл в Зареченский микрорайон Орла. Животное попало на камеры видеонаблюдения.
ИА «Орелград»