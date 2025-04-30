Орловцам рекомендовали не приближаться к лосям

30.4.2025 | 12:55 Новости, Общество

Также особая внимательность потребуется от орловских водителей.

Фото: vk.com/econadzororel

Предупреждение распространил областное Управление экологического надзора и природопользования.

Как напомнили специалисты, число ДТП с участием диких животных вырастает ежегодно — в период со второй половины апреля и до первой половины июня. В этот же период «братья меньшие» часто появляются в населённых пунктах. В первую очередь, это касается лосей и косулей.

«Как правило, это годовалые особи, которых взрослые самки отгоняют перед отелом», – пояснили в эконадзоре.

Управление официально рекомендовало орловцам не приближаться к таким животным, не кормить и не пугать их. В противном случае лось или косуля может навредить себе, а также окружающим. Животному надо позволить просто вернуться в естественную среду обитания.

В свою очередь, водителям надо быть внимательными в местах вероятного появления животных, особенно вечером, ночью и утром. К таким местам относятся леса и лесополосы, которые граничат с автодорогами.

Напомним, 28 апреля лось забрёл в Зареченский микрорайон Орла. Животное попало на камеры видеонаблюдения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования