Орловцам рекомендовали не приближаться к лосям

Также особая внимательность потребуется от орловских водителей.

Предупреждение распространил областное Управление экологического надзора и природопользования.

Как напомнили специалисты, число ДТП с участием диких животных вырастает ежегодно — в период со второй половины апреля и до первой половины июня. В этот же период «братья меньшие» часто появляются в населённых пунктах. В первую очередь, это касается лосей и косулей.

«Как правило, это годовалые особи, которых взрослые самки отгоняют перед отелом», – пояснили в эконадзоре.

Управление официально рекомендовало орловцам не приближаться к таким животным, не кормить и не пугать их. В противном случае лось или косуля может навредить себе, а также окружающим. Животному надо позволить просто вернуться в естественную среду обитания.

В свою очередь, водителям надо быть внимательными в местах вероятного появления животных, особенно вечером, ночью и утром. К таким местам относятся леса и лесополосы, которые граничат с автодорогами.

Напомним, 28 апреля лось забрёл в Зареченский микрорайон Орла. Животное попало на камеры видеонаблюдения.

ИА «Орелград»