В Орле вводят масштабные автозапреты

Водителям придётся ограничить себя в связи с праздничными мероприятиями.
Они пройдут в честь Дня весны и труда и юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Запрет на движение транспортных средств вводится:
30 апреля, 5 и 7 мая (с 18:30 до 22.00):
- на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
- ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),
- ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- ул. Пролетарская гора;
8 мая (с 09:00 до 12:00):
- на ул. Гостиная (от ул. Гагарина до Красного моста),
- по Красному мосту,
- на ул. Московская (от Красного моста до пересечения с ул. Революции),
- ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский),
- пл. Мира (от ул. Пушкина до ул. Московская),
- ул. Степана Разина (от ул. Советская до ул. Московская),
- ул. Покровская (от ул. Советская до ул. Московская),
- ул. Фомина (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),
- ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская);
8 мая (с 17:30 до 23:00) и 10 мая (с 16:30 до 23:00):
- на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерская),
- ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
- пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),
- ул. Пролетарская гора;
9 мая:
с 08:00 до 24:00:
- на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
- ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),
- ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- ул. Пролетарская гора;
с 10:30 до 11:00:
- на ул. Сурена Шаумяна (от ул. Полесская до бульвара Победы);
с 12:30 до 17:00:
- на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),
- ул. Пролетарская Гора,
- ул. Салтыкова- Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
- ул. Пионерская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
- ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
- ул. Красноармейская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
- ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Приборостроительная),
- ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьская до Октябрьского моста),
- ул. Герцена,
- ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Революции),
- ул. Московская (от ул. Старо-Московская до Красного моста),
- по Красному мосту,
- на площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина),
- по пер. Новосильский (от ул. Московская до ул. Пушкина),
- ул. Степана Разина от ул. Московская до ул. Советская
- ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),
- ул. Гостиная (от Красного моста до ул. Комсомольская),
- ул. Комсомольская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская),
- ул. Карачевская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская).
ИА «Орелград»