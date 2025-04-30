В Орле вводят масштабные автозапреты

30.4.2025 | 13:35 Новости, Транспорт

Водителям придётся ограничить себя в связи с праздничными мероприятиями.

Фото: ИА «Орелград»

Они пройдут в честь Дня весны и труда и юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Запрет на движение транспортных средств вводится:

30 апреля, 5 и 7 мая (с 18:30 до 22.00):

  • на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
  • ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),
  • ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
  • пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
  • ул. Пролетарская гора;

8 мая (с 09:00 до 12:00):

  • на ул. Гостиная (от ул. Гагарина до Красного моста),
  • по Красному мосту,
  • на ул. Московская (от Красного моста до пересечения с ул. Революции),
  • ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский),
  • пл. Мира (от ул. Пушкина до ул. Московская),
  • ул. Степана Разина (от ул. Советская до ул. Московская),
  • ул. Покровская (от ул. Советская до ул. Московская),
  • ул. Фомина (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),
  • ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская);

8 мая (с 17:30 до 23:00) и 10 мая (с 16:30 до 23:00):

  • на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерская),
  • ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
  • пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),
  • ул. Пролетарская гора;

9 мая:

с 08:00 до 24:00:

  • на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
  • ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),
  • ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
  • пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
  • ул. Пролетарская гора;

с 10:30 до 11:00:

  • на ул. Сурена Шаумяна (от ул. Полесская до бульвара Победы);

с 12:30 до 17:00:

  • на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),
  • ул. Пролетарская Гора,
  • ул. Салтыкова- Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),
  • ул. Пионерская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
  • ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
  • ул. Красноармейская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),
  • ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Приборостроительная),
  • ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьская до Октябрьского моста),
  • ул. Герцена,
  • ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Революции),
  • ул. Московская (от ул. Старо-Московская до Красного моста),
  • по Красному мосту,
  • на площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина),
  • по пер. Новосильский (от ул. Московская до ул. Пушкина),
  • ул. Степана Разина от ул. Московская до ул. Советская
  • ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),
  • ул. Гостиная (от Красного моста до ул. Комсомольская),
  • ул. Комсомольская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская),
  • ул. Карачевская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская).
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ИА «Орелград»


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