В Орле вводят масштабные автозапреты

Водителям придётся ограничить себя в связи с праздничными мероприятиями.

Они пройдут в честь Дня весны и труда и юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Запрет на движение транспортных средств вводится:

30 апреля, 5 и 7 мая (с 18:30 до 22.00):

на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),

ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),

ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),

пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),

ул. Пролетарская гора;

8 мая (с 09:00 до 12:00):

на ул. Гостиная (от ул. Гагарина до Красного моста),

по Красному мосту,

на ул. Московская (от Красного моста до пересечения с ул. Революции),

ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский),

пл. Мира (от ул. Пушкина до ул. Московская),

ул. Степана Разина (от ул. Советская до ул. Московская),

ул. Покровская (от ул. Советская до ул. Московская),

ул. Фомина (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),

ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская);

8 мая (с 17:30 до 23:00) и 10 мая (с 16:30 до 23:00):

на ул. Максима Горького (от ул. Брестская до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерская),

ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),

ул. Пролетарская гора;

9 мая:

с 08:00 до 24:00:

на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),

ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская),

ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),

пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),

ул. Пролетарская гора;

с 10:30 до 11:00:

на ул. Сурена Шаумяна (от ул. Полесская до бульвара Победы);

с 12:30 до 17:00:

на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора),

ул. Пролетарская Гора,

ул. Салтыкова- Щедрина (от ул. Полесская до ул. Пионерская),

ул. Пионерская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

ул. Гуртьева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

ул. Красноармейская (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького),

ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Приборостроительная),

ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьская до Октябрьского моста),

ул. Герцена,

ул. Советская (от ул. Герцена до ул. Революции),

ул. Московская (от ул. Старо-Московская до Красного моста),

по Красному мосту,

на площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина),

по пер. Новосильский (от ул. Московская до ул. Пушкина),

ул. Степана Разина от ул. Московская до ул. Советская

ул. 4-я Курская (от ул. Пушкина до ул. Новосильская),

ул. Гостиная (от Красного моста до ул. Комсомольская),

ул. Комсомольская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская),

ул. Карачевская (от ул. Гостиная до ул. 1 Посадская).

ИА «Орелград»