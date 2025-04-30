Майские путешествия российских пенсионеров

По данным экспертов, люди старшего возраста предпочитают познавательный досуг в крупных городах.

Сервис путешествий «Туту» выяснил, в какие города и каким видом транспорта пенсионеры поедут на предстоящие майские праздники.

Самыми популярными направлениями, куда туристы зрелого возраста полетят, распределились следующим образом:

Внутри России: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Горно-Алтайск;

За рубежом: Минск, Баку, Алматы, Стамбул.

Активную подготовку к праздникам отметили и в ВТБ. У клиентов пенсионного возраста растет спрос на покупку билетов, бронирование отелей и услуги турагентств. Также выросли траты на сопутствующие товары, например одежду и обувь. Начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова отметила, что в среднем на подготовительные мероприятия перед предстоящими выходными уходит около 26 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась незначительно.

По данным «Туту», основным видом передвижения остаются поезда. Железнодорожные маршруты связывают путешественников с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Адлером и Симферополем. Автобусные поездки менее популярны, хотя и они востребованы для посещения Минска, Варшавы и Вильнюса.

Примечательно, что разница в предпочтениях между людьми предпенсионного (женщины 55-58 лет, мужчины 60-63 лет) и пенсионного возраста практически незаметна. Оба возрастных сегмента выбирают одинаковые направления для отдыха. В целом отмечается рост интереса к Калининграду, Минску и Горно-Алтайску. Что говорит о расширении туристического кругозора, отмечают эксперты.

ИА “Орелград”