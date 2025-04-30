Орловец осужден за использование вредоносного программного обеспечения

30.4.2025 | 16:39 Закон и порядок, Новости

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

В течение года – с мая 2020 по июль 2021 года – злоумышленник применял специальную программу для взлома компьютерных систем. Она позволяла обходить системы защиты информации и автоматически подбирать учетные данные пользователей одного из интернет-ресурсов. Естественно, владелец вредоносного ПО не уведомлял пользователей о своих действиях.

Орловский районный решил назначить нарушителю наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования