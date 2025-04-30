Орловец осужден за использование вредоносного программного обеспечения

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В течение года – с мая 2020 по июль 2021 года – злоумышленник применял специальную программу для взлома компьютерных систем. Она позволяла обходить системы защиты информации и автоматически подбирать учетные данные пользователей одного из интернет-ресурсов. Естественно, владелец вредоносного ПО не уведомлял пользователей о своих действиях.

Орловский районный решил назначить нарушителю наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре региона.

ИА “Орелград”