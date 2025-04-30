Где хранят деньги жители Центрального федерального округа

Исследование показало, что большинство (около 60%) предпочитает держать наличные дома.

Способы домашнего хранения наличных весьма разнообразны, отмечают в исследовании ВТБ. Четверть респондентов использует сейфы, 24% прячут деньги в книгах, а 18% бросают в копилки. Менее распространенными, но все же популярными являются: скрытые карманы в одежде (12%), нетленная классика – хранение под матрасом (9%), места за картинами, в кухонных принадлежностях, электронике и детских игрушках, в пространстве под полом.

Размер накоплений в основном невелик: около 60% держат наличными 5-30 тысяч рублей, суммы до 100 тысяч – у 27% респондентов. Основным аргументом в пользу домашнего хранения стали удобство доступа к деньгам в любой момент.

При этом банковские продукты становятся все более привлекательными для россиян. По словам руководителя департамента сбережений ВТБ Дмитрия Володина, высокие процентные ставки побуждают людей переводить сбережения из «домашних тайников». В результате доля наличных денег в общем объеме сбережений и инвестиций находится на историческом минимуме за последние шесть лет и продолжает снижаться.

Отметим, в 2024 году Банк России опубликовал исследование способов оплаты. Картами пользуются 75% россиян, мобильными переводами – около 48%, системой быстрых платежей – 28%. Истинных приверженцев банкнот и монет всего 7%. Например, в Орле проезд в транспорте дороже, если пользоваться наличкой. Даже на орловских ярмарках все активнее внедряют онлайн-кассы, расширяя возможности покупателей.

ИА “Орелград”