Где хранят деньги жители Центрального федерального округа

30.4.2025 | 16:49 Новости, Экономика

Исследование показало, что большинство (около 60%) предпочитает держать наличные дома.

ИА “Орелград”

Способы домашнего хранения наличных весьма разнообразны, отмечают в исследовании ВТБ. Четверть респондентов использует сейфы, 24% прячут деньги в книгах, а 18% бросают в копилки. Менее распространенными, но все же популярными являются: скрытые карманы в одежде (12%), нетленная классика – хранение под матрасом (9%), места за картинами, в кухонных принадлежностях, электронике и детских игрушках, в пространстве под полом.

Размер накоплений в основном невелик: около 60% держат наличными 5-30 тысяч рублей, суммы до 100 тысяч – у 27% респондентов. Основным аргументом в пользу домашнего хранения  стали удобство доступа к деньгам в любой момент.

При этом банковские продукты становятся все более привлекательными для россиян. По словам руководителя департамента сбережений ВТБ Дмитрия Володина, высокие процентные ставки побуждают людей переводить сбережения из «домашних тайников». В результате доля наличных денег в общем объеме сбережений и инвестиций находится на историческом минимуме за последние шесть лет и продолжает снижаться.

Отметим, в 2024 году Банк России опубликовал исследование способов оплаты. Картами пользуются 75% россиян, мобильными переводами – около 48%, системой быстрых платежей – 28%. Истинных приверженцев банкнот и монет  всего 7%. Например, в Орле проезд в транспорте дороже, если пользоваться наличкой. Даже на орловских ярмарках все активнее внедряют онлайн-кассы, расширяя возможности покупателей.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования