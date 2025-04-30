Завтра под Ливнами попрощаются с участником СВО

Погиб Роман Семёнов.

Как сообщает издание «Уездный город Ливны», церемония пройдёт завтра. В 10:00 состоится отпевание — в храме Димитрия Солунского. Церковь находится в населённом пункте Слобода Беломестная (на Воронежской, 23-А).

Затем родные и близкие перенесут останки защитника Отечества к его дому (в село Казанское), после — на кладбище (в село Никольское). Желающих проститься довезут от храма на автобусе.

На СВО Роман Семёнов пользовался позывным «Внук». Он служил командиром взвода управления миномётной батареи мотострелкового батальона. Орловец являлся младшим лейтенантом.

ИА «Орелград»