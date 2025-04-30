В Орле прокуратура выявила нарушение, связанное с коррупцией

Виновное должностное лицо оштрафовали.
Факт установила прокуратура Железнодорожного района.
Оказалось, что ещё в 2023 году в ООО «Экосервис плюс» приняли на работу экс-сотрудника службы судебных приставов. Согласно законодательству о противодействии коррупции, компания должна была проинформировать об этом службу, но не сделала этого.
В итоге в отношении генерального директора организации возбудили административное дело. Его рассматривал мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района.
Должностное лицо признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИА «Орелград»