В Орле прокуратура выявила нарушение, связанное с коррупцией

30.4.2025 | 17:15 Закон и порядок, Новости

Виновное должностное лицо оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград»

Факт установила прокуратура Железнодорожного района.

Оказалось, что ещё в 2023 году в ООО «Экосервис плюс» приняли на работу экс-сотрудника службы судебных приставов. Согласно законодательству о противодействии коррупции, компания должна была проинформировать об этом службу, но не сделала этого.

В итоге в отношении генерального директора организации возбудили административное дело. Его рассматривал мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района.

Должностное лицо признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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