На Орловщине банк отказался от иска к банкроту

Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании кредитных средств.

Прецедентное решение вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области, удовлетворивший заявление банка об оставлении искового заявления без рассмотрения. Детали раскрыла пресс-служба суда. Как следует из материалов дела, один из банков и местный житель заключили договор, согласно которому мужчина получил кредитную карту с возобновляемой кредитной линией. Выдача кредита и обслуживание счета по данной карте предполагалось в российских рублях.

«При этом платежи по карте производились заемщиком с нарушениями в части сроков и сумм обязательных к погашению платежей, – следует из информации суда. – В связи с этим банк просил суд взыскать с ответчика сумму задолженности по эмиссионному контракту, а также расходы по оплате госпошлины. Впоследствии представитель истца в письменном заявлении просил оставить исковое заявление без рассмотрения, поскольку установлено, что ответчик признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества».

По сути, банк отказался от своих требований. Дело в том, что с даты вынесения арбитражным судом определения о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов, вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения.

«Учитывая, что данное дело по существу не было рассмотрено, а в отношении ответчика введена процедура реализации имущества гражданина, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления искового заявления без рассмотрения. Определение вступило в законную силу», – пояснила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Однако это не означает, что банк потерял все надежды на возвращение своих средств. Он может попытаться сделать это в рамках процедуры банкротства гражданина.

ИА «Орелград»