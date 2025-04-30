Орловское отделение ЛДПР подготовит к 9 мая необычное видео

Оно расскажет об историях любви на фоне Великой Отечественной войны.

Соответствующая новость появилась в официальных соцсетях регионального отделения партии.

При помощи современных технологий в орловском отделении ЛДПР создали видеоролик из романтической фотографии, сделанной в «роковые сороковые». Он позволяет ещё сильнее проникнуться атмосферой того времени.

«В годы Великой Отечественной войны бойцы шли в бой с любовью в сердце к своим семьям, а их любимые молились. А кроме этого, в военные годы люди находили свои вторые половинки, строили крепкие семьи. Любовь к семье, к Родине всегда была в сердце русского солдата», – рассказали в отделении.

ЛДПР предлагает орловцам присоединиться к акции. Для этого нужно рассказать историю любви своих предков времён Великой Отечественной войны, а также прислать их совместные фотографии. Сделать это можно в комментариях к соответствующему посту «Вконтакте».

Ко Дню Победы в орловском отделении ЛДПР подготовят и опубликуют большое видео о любви в годы войны. Все ролики, созданные на основе фотографий, объединят в один.

ИА «Орелград»