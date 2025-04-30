Парахин согласовал облик многоквартирного дома у Горпарка

Постановление опубликовано на сайте администрации Орла.

Документ подписан 25 апреля. Администрация города Орла рассмотрела заявление компании «Крылов Девелопмент» о строительстве 13-этажного многоквартирного дома по адресу: ул. Максима Горького, д. 40. (Между Горпарком и Арбитражным судом, улицами Коммуны и Ермолова). Общая площадь МКД составит 44666,27 квадратных метров. В здании запланированы жилые помещения, нежилые, подземный паркинг. Предполагается, что на части эксплуатируемой кровли разместят смотровую площадку и места отдыха.

По результатам рассмотрения схемы организации участка, планировочных решений и прочих документов согласован архитектурно-градостроительный облик объекта. Проект соответствует всем необходимым требованиям градостроительного регламента и действующим нормам законодательства, указано в документе.

Размещение ЖК «Ермолов» в заповедной зоне Орла также согласовали на апрельской сессии депутаты горсовета.

Как проходили публичные слушания, читайте по ссылке.

ИА “Орелград”