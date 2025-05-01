Изъятые у орловчанки 1650 пачек сигарет уничтожат

Такое решение по мотивам рассмотрения уголовного дела принял суд.

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении немаркированных табачных изделий рассмотрел Свердловский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. Как пояснили в пресс-службе суда, женщина работает в Змиевке, она предприниматель, у нее есть собственный магазин. В начале ноября прошлого года она незаконно, как установили следствие и суд, приобрела у неустановленного лица, немаркированные табачные изделия различного наименования.

Кстати, в отношении того, кто продал ей нелегальные сигареты, тоже возбуждено уголовное дело. Однако его материалы выделены в отдельное производство. Сигареты относятся к числу тех товаров, которые подлежат маркировке специальными акцизными марками. Однако известны схемы, когда дельцы завозят немаркированные сигареты из соседних стран якобы для собственного потребления, а затем начинают торговать ими по цене ниже рыночной. Купив нелегальные сигареты, подсудимая хранила их в магазине «с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц».

«В ходе расследования уголовного дела, в помещении торгового зала магазина обнаружены и изъяты приобретенные подсудимой немаркированные табачные изделия в количестве 1650 пачек сигарет различного наименования на общую сумму более 321 000 рублей, – следует из информации пресс-службы суда. – В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением и поддержала заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив суду, что осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства».

Сторона обвинения согласилась с применением особого порядка принятия судебного решения. Суд квалифицировал действия подсудимой как приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере. Женщину признали виновной в совершении указанного преступления и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей.

«Изъятые и приобщенные к материалам дела вещественные доказательства – 1650 пачек сигарет – постановлено уничтожить. Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению», – резюмирует пресс-служба Свердловского районного суда.

ИА «Орелград»