В Орле вспомнят легендарную французскую эскадрилью

Выставка «Нормандия» в битве за Орел» пройдет в областной столице.

С 3 по 18 мая 2025 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Нормандия» в битве за Орел». Как понятно уже из названия, акция посвящена не только 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но и тому огромному вкладу в нее, который внесла легендарная французская истребительная авиационная эскадрилья, известная под названием «Нормандия Неман». Она была сформирована по соглашению между Французским национальным комитетом, который возглавлял генерал де Голль, и советским правительством.

«На выставке представлена литература на русском и французском языках о формировании и боевом пути истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман», – пояснили в «Бунинке». – По желанию летного состава эскадрильи ей было присвоено наименование «Нормандия» в честь французской провинции, которая сильно пострадала от нашествия фашистских орд. Это название звучало, как призыв к сынам Франции отомстить за поруганную землю. Эскадрилья приняла и герб Нормандии – квадрат красного цвета с двумя золотистыми львами. Позже на эмблеме появилась и белая стрела-молния – ее же рисовали на боевых машинах эскадрильи. Командовал эскадрильей один из популярнейших французских летчиков-истребителей – майор Жан Луи Тюлян».

Авиационный полк «Нормандия-Неман» — это единственное коалиционное воинское формирование в составе Красной Армии в годы Второй мировой войны. В него входили французские лтчики, авиамеханики из Франции и Советского Союза. Соглашение о формировании французской истребительной эскадрильи на территории Советского Союза было подписано 25 ноября 1942 года. В марте 1942 года Национальный комитет «Свободной Франции» обратился к советскому правительству с предложением направить в СССР группу французских летчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях против немецких войск.

Формирование эскадрильи проходило на аэродроме в городе Иваново. Эскадрилья отметилась на Орловщине, в Орле в ее честь названа улица. Свой боевой путь на Орловской земле эскадрилья начала в 1943 году в разгар сражений на Орловско-Курской дуге. Основными направлениями вылетов стали территории Знаменского, Хотынецкого, Болховского, Мценского районов нынешней Орловской области.

«За боевые заслуги и мужество в период боев при форсировании реки Неман в 1944 году полку присвоено наименование «Неманский» и он стал называться «Нормандия-Неман», – добавили в «Бунинке», – Полк награжден орденами Красного знамени и Александра Невского, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». За образцовое выполнение боевых заданий советского командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество были награждены орденом Отечественной войны I степени – Жан Луи Тюлян и Альбер Литольф и орденом Отечественной войны II степени – Альбер Дюран, Марсель Лефевр и Луи Дюпра. Четверо удостоены звания Героя Советского Союза: Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андре, Марсель Лефевр (посмертно)».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»