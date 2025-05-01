Орловцу запретили пить в кафе и ресторанах

Житель Орла ответил за то, что методично обкрадывал соседку.

Вступил в силу приговор Заводского районного суда города Орла в отношении местного жителя.

Последнего признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества). Из материалов дела следует, что преступления мужчина совершал фактически по месту своего проживания. Жил мужчина в общежитии, в одном блоке с соседкой, у которой имелась свой комната, запиравшаяся на ключ.

В мае прошло года подсудимый, которому срочно понадобились деньги на спиртное, решил воспользоваться тем, что соседка и ее сожитель ушли на работу. Сам он нигде не работал. Открыть дверь в чужую комнату преступнику удалось методом подбора ключа. Он порылся в чужих вещах и на одной из полок шкафа обнаружил картонную коробку с драгоценностями. Злоумышленник похитил из нее золотое кольцо весом 4,64 грамма и стоимостью без малого 25 тысяч рублей. Тем самым он причинил своей соседке значительный материальный ущерб.

Удивительно, но преступник не попался, а спустя три месяца, в августе 2024 года, решился на новую кражу. Он вновь тайком проник в чужую комнату и начал рыться в шкафу. На этот раз он нашел кошелек, из которого похитил 5000 рублей наличными. Украденные деньги затем потратил на спиртное. В судебном заседании подсудимый виновность в совершении указанных выше преступлений признал и подробно описал их детали.

Суд по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок в 2 года, в течение которого он должен доказать свое исправление. На период испытательного срока осужденному запретили менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Также его обязали трудоустроиться и не менять место работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и запретили ему посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»