Многодетным семьям выплатят компенсацию за студентов

Соответствующее постановление издал губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления в 2025–2027 годах компенсации стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи». Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Документ вводит процедуру назначения и предоставления компенсации стоимости обучения одного из детей многодетной семьи, не достигшего возраста 23 лет, обучающегося на основании договора об оказании платных образовательных услуг. Речь идет об обучении в вузах и учреждениях СПО, имеющих государственную аккредитацию по программам среднего профессионального образования или высшего образования.

Важный нюанс: действие документа распространяется только на те организации, которые работают на территории Орловской области. Компенсация предоставляется в размере 50 процентов фактически оплаченной стоимости обучения за периоды обучения – семестр или полугодие – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. В случае направления средств материнского капитала на получение ребенком образования размер компенсации будут рассчитывать по простой формуле – компенсируют ту часть стоимости обучения, которая превышает размер потраченных средств материнского капитала.

Компенсация предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий: наличие статуса многодетной семьи; наличие гражданства Российской Федерации у всех членов многодетной семьи; проживание многодетной семьи на территории Орловской области; обучении одного из детей, не достигшего возраста 23 лет, в вузе или учреждении СПО; неполучение аналогичной меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других регионов страны.

Право многодетной семьи на компенсацию определяется на дату обращения за ее назначением. Предоставляется оно оплатившему образовательные услуги совершеннолетнему обучающемуся или указанному в договоре об образовании в качестве стороны одному из родителей обучающегося. От имени заявителя могут выступать доверенные лица, полномочия которых оформлены официально. Компенсация предоставляется отдельно за каждый оплаченный период обучения по одной образовательной программе среднего профессионального или высшего образования.

ИА «Орелград»