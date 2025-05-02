«Газ Ресурс» сделает тротуары за 81 миллион рублей

2.5.2025 | 6:43 ЖКХ, Новости

Компания поручила контракт в Кромском районе Орловской области.

Фото: vk.com/oreladm

Подрядчика для выполнения работ по устройству тротуаров на М-2 «Крым» искали с помощью открытого конкурса. Всего было подано две заявки с предложением равным начальной цене. КУ ОО «Орелгосзаказчик» 29 апреля заключил контракт с воронежским ООО «Газ Ресурс».

Тротуары появятся на участке от 407  километра федеральной трассы до 410+385 (в рамках капитального ремонта). Цена – 81 861 154 рубля. Предусмотрен аванс в размере 47%. Срок исполнения контракта – 22 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Гарантия на искусственные сооружения (оголовки водопропускной трубы, пешеходные мостики) – шесть лет;  пешеходные дорожки, металлическое перильное ограждение, знаки – пять лет.

ИА “Орелград”


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