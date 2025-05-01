В Орловской области снизят уровень младенческой смертности

Такую задачу поставили власти региона.

По сообщению Орелстата, в январе 2025 года в Орловской области умерло два младенца в возрасте до 12 месяцев. Годом ранее в январе умер один такой ребенок, так что сугубо математически уровень младенческой смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос ровно в 2 раза. Конечно, ситуация не столько критическая, но все же тревожная. Так, по данным Орелстата, в 2024 году в регионе умерло по разным причинам 25 детей в возрасте до 1 года, или на 5 детей больше, чем за весь 2023 год.

Общий уровень младенческой смертности увеличился с 4,3 до 5,5 промилле – случае смерти младенцев в расчете на каждую 1000 детей, родившихся живыми. Решать указанную проблему власти планируют при помощи недавно стартовавшего регионального проекта «Охрана материнства и детства». Ожидается, что уровень младенческой смертности в 2025 году может увеличиться до 6,5 промилле, но к 2029 году должен снизиться до 4,3 промилле.

Долю взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров планируется увеличить с 80 процентов в 2025 год до 90 процентов в 2029 году. Также вырастет доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности – с 13 процентов в 2025 году до 21 процента в 2029 году.

Долю орловчанок, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, обещают нарастить с 20 процентов в 2025 году до 50 процентов в 2029 году. Повысится и охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией для оценки именно репродуктивного здоровья. Сейчас диспансеризацию проходят 32 процента таких орловцев, через пять лет число таковых должно увеличиться до 46 процентов.

Кроме того, по 2030 год власти региона планируют в рамках программы оказывать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Это позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпо-рального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности.

«За период 2025-2030 годы планируется обеспечить более 1930 семей возможностью применения ВРТ, – говорится в паспорте программы. – Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Департамент здравоохранения Орловской области будет осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение».

ИА «Орелград»