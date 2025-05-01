В Ливнах со второй попытки завершили отопительный сезон

Свое решение городские власти объяснили потеплением.

Администрация города Ливны решила завершить отопительный сезон. Объявление об этом появилось на официальном сайте мэрии. «В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 градусов в течение пяти суток подряд на основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, отопительный сезон в Ливнах завершается 30 апреля 2025 года с 12:00», – говорится в нем.

Напомним, что ранее администрация города Ливны уже принимала аналогичное решение, мотивированное аналогичными же факторами. Закончить отопительный сезон планировалось 22 апреля в 8 часов утра. Контроль за исполнением постановления был возложен на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Однако практически тут же администрация свое постановление отменила, объяснив отказ от завершения отопительного сезона неблагоприятным прогнозом погоды. Синоптики предрекали Орловщине заметное понижение температуры атмосферного воздуха вплоть до заморозков и снега. В целом прогноз подтвердился, вслед за почти летней жарой в регион пришло резкое похолодание.

На этом фоне по-своему отметились и власти Ливенского района. Как уже рассказывал «Орелград», 22 апреля районная администрация издала распоряжение о введении особого противопожарного режима. Из преамбулы документа следовало, что особый режим введен в связи с установлением на территории района 4-го класса пожарной опасности. Однако теперь местные власти распоряжение недельной давности отменили, по сути, сняв все введенные тогда ограничения.

В частности, жителям района запрещалось жечь костры и посещать леса. Отмену особого противопожарного режима власти объяснили нормализацией метеорологической обстановки на территории Ливенского района и снижением класса пожарной опасности. К слову, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на данный момент на всей территории Орловской области зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности. Напомним, что с 17 марта 2025 года на территории региона установлено начало пожароопасного сезона. Соответствующее постановление издало тогда правительство Орловской области.

ИА «Орелград»