Особо ценные фронтовые фото показали в Орле

Стендовая выставка «Нам нужна одна Победа!» начала свою работу.

В читальном зале Государственного архива Орловской области начала работать стендовая выставка «Нам нужна одна Победа!». Как пояснили организаторы, она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция собрана из документом и фотографий о знаковых событиях Великой Отечественной войны, которые хранятся в архивном фонде. Все они так или иначе касаются уроженцев Орловской области. Некоторые фото и документы представляют собой настоящие раритеты, они будут интересны как простым посетителям, так и исследователям.

«Интерес представляют фотографии парада партизан, состоявшегося в Орле 19 сентября 1943 года, и фотографии красноармейцев, освобождавших город Орел, – подсказали в Госархиве Орловской области. – Особо ценными являются фотографии наших воинов в Берлине в мае 1945 года, например, фотография помощника командира 150-й стрелковой дивизии капитана Н.Д. Кузнецова с товарищами у стен Рейхстага (9 мая 1945 года) и групповая фотография участницы Орловско-Курской битвы В.М. Ковалевской у стен Имперской канцелярии (13 мая 1945 года)».

Кроме того, на выставке экспонируются документы и фотографии из коллекции документов «Летопись Великой Отечественной», поступившей в архив от известного орловского историка Валентины Воробьевой, и коллекции документов моряков Тихоокеанского флота, переданной в архив исследователем Егором Щекотихиным. Также экспонируются снимки из фотоколлекции Госархива Орловской области и других архивных фондов.

Напомним, что на сайте Госархива также работает виртуальная историко-документальная выставка «Отдавали фронту все, что могли!», тоже приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На ней представлены оцифрованные документы из фондов бывших органов КПСС о помощи фронту населения Орловской области – докладные записки, сведения, информации, сводки, письма с фронта и другие материалы, свидетельствующие о той огромной помощи, которую простые орловцы оказывали Красной Армии.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»