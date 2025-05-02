Бюджет Ливен прошел внешнюю проверку

Проверку провели сотрудники городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны провела внешнюю проверку консолидированной бюджетной отчетности муниципального образования. Речь идет об отчете об исполнении бюджета за 2024 год, который в КСП представило финансовое управление мэрии. Годовая бюджетная отчетность в целом соответствует установленным нормам законодательства – к такому выводу пришли местные аудиторы.

Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета соответствуют требованиям, установленным статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ, – говорится в заключении КСП о результатах внешней проверки. – Документы и материалы, представленные одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета, соответствуют требованиям «Положения о бюджетном процессе в городе Ливны».

Из самого отчета следует, что в минувшем году в бюджет города поступило 1,845 миллиарда рублей, что составляет 117,4 процента к первоначальному плану года и 100,3 процента к позднее уточненному плану. Объем расходов за 2024 год составил 1,759 миллиарда рублей, или 96,6 процента от уточненного плана. К первоначальному плану исполнение по расходам составило 109,8 процента. КСП отмечает, что бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в размере 85,75 миллиона рублей.

Расходы в рамках исполнения национальных проектов составили 150,063 миллиона рублей или 8,5 процента всех расходов бюджета за 2024 год. В том числе расходы по нацпроекту «Образование» составили 11,106 миллиона рублей, по нацпроекту «Жилье и городская среда» – 127,607 миллиона рублей, по нацпроекту «Культура» – 11,35 миллиона рублей. На муниципальные программы в 2024 году местные власти потратили 1,446лиарда рублей, что составляет 97,6 процента от плановых назначений. Удельный вес программных расходов в общей сумме всех расходов бюджета за отчетный год составил 82,2 процента. Для сравнения, в 2023 году он составлял 85 процентов.

По результатам проверки были установлены нарушения правил составления и представления сведений в составе годовой отчетности – учреждения нарушили отдельные формы такой отчетности. Отметили аудиторы и то, что в течение отчетного года в бюджет города Ливны шесть раз вносились изменения: по доходам – на общую сумму 255,603 миллиона рублей, по расходам – на сумму 208,305 миллиона рублей.

«В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выполнен расчет качества управления налоговыми доходами в 2024 году. Произведенный расчет позволяет сделать вывод о среднем качестве управления налоговыми доходами в отчетном периоде», – следует также из отчета. Например, выявлено сокращение поступлений по неналоговым доходам в 2024 году по сравнению с 2023 годом: – доходы от реализации имущества сократились в 2,7 раза, от перечисления части прибыли МУП – в 3,6 раза. Почти на четверть снизилась плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, почти на 22 процента сократились сборы штрафов, санкций и возмещения ущерба.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата предложила администрации города Ливны в рамках внутреннего финансового аудита «обеспечить соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета». Кроме того, КСП рекомендовала продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала и оптимизацию расходов муниципального образования, а при разработке и исполнении муниципальных программ обеспечить контроль за соблюдением законодательства в области стратегического планирования.

ИА «Орелград»