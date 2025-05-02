Орловский ФАП оснастят по суду

Без вмешательства прокуратуры решить проблему почему-то не удалось.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению местного прокурора, действовавшего, в интересах неопределенного круга лиц, к бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Верховская центральная районная больница». Ранее прокуратура провела проверку требований законодательства об охране здоровья граждан. В числе прочего надзорное ведомство заглянуло в Троицкий фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в селе Троицкое.

Он является структурным подразделением Верховской центральной районной больницы. Из иска прокуратуры следует, что указанный фельдшерско-акушерский пункт не оснащен шинами для транспортной иммобилизации, анализатором уровня сахара крови портативным с тест-полосками и дыхательным аппаратом ручным (мешок Амбу). По мнению истца, подобное положение дел нарушает сразу несколько пунктов приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Кроме того, отсутствие вышеперечисленных медицинских изделий негативно сказывается на качестве оказания медицинской помощи и нарушает права граждан на оказание качественной и своевременной медицинской помощи. Рассмотрев административное дело, суд согласился с доводами прокурора, изложенными в административном исковом заявлении.

«Суд обязал Верховскую центральную районную больницу в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу оснастить Троицкий фельдшерско-акушерский пункт шинами для транспортной иммобилизации, анализатором уровня сахара крови портативным с тест-полосками, дыхательным аппаратом ручным (мешок Амбу). Решение в законную силу не вступило», – информирует пресс-служба Верховского районного суда.

ИА «Орелград»