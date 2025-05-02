В Орле обсудили бесплатную юридическую помощь

Члены рабочей группы оценили исполнение Стандарта оказания БЮП.

В Орле состоялось заседание рабочей группы по вопросу соблюдения участниками государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи (БЮП) в Орловской области Стандарта оказания БЮП в 2024 году и первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в региональном Управлении Минюста России по Орловской области. Участие в заседании приняли представители прокуратуры, адвокатуры, нотариата и даже юридической клиники Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

«На совещании были озвучены проблемные вопросы, требующие правового регулирования на уровне субъекта, высказаны предложения по оптимизации к улучшению эффективности работы, обсуждены случаи обращений граждан к неквалифицированным лицам или даже мошенникам за оказанием юридических услуг, – сообщили в регуправлении Минюста. – Также участники поделились личным опытом оказания бесплатной юридической помощи и договорились о дополнительном сотрудничестве и взаимодействии при решении отдельных вопросов. Отдельно обсуждалась тема информирования граждан по вопросу оказания бесплатной юридической помощи, в том числе использования дополнительных информационных площадок и совместных выступлений в СМИ».

Тем временем правительство Орловской области внесло изменения в постановление «О реализации некоторых положений Закона Орловской области от 2 августа 2012 года N 1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». Напомним, что бесплатную помощь отдельным категориям граждан оказывают различные государственные ведомства, а также адвокаты. Последние денег с граждан не берут, но труд их все равно оплачивается – он компенсируется государством.

По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство региона уточнило порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. В частности, документом предусмотрена компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.

«Для получения выплаты адвокат, осуществляющий свою деятельность в адвокатском кабинете, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области заявление об осуществлении выплаты, к которому прилагает документы, подтверждающие факты оказания им бесплатной юридической помощи и соответствующие расходы», – сообщают аналитики.

Если речь идет не об отдельном адвокате, а об адвокатском образовании, то оно пакет документов должно подавать в департамент ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Департамент перечисляет компенсацию на счет адвоката, осуществляющего свою деятельность в адвокатском кабинете, либо на счет адвокатского образования, которое затем само перечисляет деньги адвокатам, входящим в его состав.

«Ранее компенсация расходов адвокатов осуществлялась путем предоставления субсидии адвокатскому образованию или адвокату, осуществляющему свою деятельность в адвокатском кабинете, на основании соглашения о ее предоставлении, – пояснили аналитики. – Также скорректирован порядок организации предоставления компенсации нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи».

Кроме того, изменениями, внесенными в постановление правительства Орловской области, внесены корректировки в форму ежеквартального отчета об оказании бесплатной юридической помощи гражданам.

ИА «Орелград»